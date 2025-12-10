La invitación de boda de Zendaya y Robert Pattinson que ha provocado el caos: ¿Qué ha pasado con Tom Holland?

Zendaya está comprometida con Tom Holland pero los detalles de su boda siguen bajo llave. Aunque la pareja no suela hacer alarde de su vida privada, en algunos momentos se les suele ver juntos, por lo que los fans no han especulado mucho sobre su relación.

Sin embargo, un movimiento reciente de A24 ha pillado por sorpresa a Internet. Sin previo aviso, ha aparecido en redes sociales una imagen de Zendaya acurrucada junto a Robert Pattinson, enseñando un anillo de compromiso en su mano y acompañados por un texto que decía "quedas cordialmente invitado".

La publicación fue interpretada por muchos fans como una invitación de boda real y cientos de seguidores quedaron boquiabiertos hasta que se dieron cuenta de la realidad.

La imagen formaba parte del primer póster oficial de su nuevo proyecto, The Drama, una comedia romántica dirigida por Kristoffer Borgli, y la supuesta "boda" no era más que un recurso de marketing.

No obstante, no es raro ver un anillo en la mano de Zendaya, pero no para casarse con Pattinson sino con su prometido, Holland.

"No vi que esto era una película y me confundí tanto que pensé 'ese no es Tom Holland', pero está bien", escribía un usuario en la publicación.

"Pensaba que te habías comprometido con Robert Pattinson", comentaba otro. "Chica, pensábamos que estabas comprometida con Spiderman, no con Batman", bromeaba una fan.

El "guardaos la fecha" en la invitación ficticia alude al estreno de la cinta, previsto para el 3 de abril de 2026.

Por su parte, Rob disfruta actualmente de su vida en familia junto a su pareja, Suki Waterhouse, y la hija que tienen en común.

Además, el anuncio se publicó en blanco y negro en el periódico The Boston Globe, donde se contaba la historia ficticia del compromiso de sus personajes en la película, Emma Harwood y Charlie Thompson.

En el texto se dan pocos datos a cerca de Emma y Charlie, como que ella trabaja en una librería y él es director del Museo de Arte de Cambridge.

Sin embargo, sí que han dejado una pista con una breve y simple sinopsis: "Días antes de su boda, la relación de una pareja se ve sacudida cuando uno de los miembros descubre verdadesinquietantes sobre el otro".