La cara de Sydney Sweeney al preguntarle si sus pechos son reales en un polígrafo

A punto de cerrar 2025, Sydney Sweeney llega al final del año con el esperado estreno de la película que coprotagoniza junto a Amanda Seyfried, La asistenta, basada en la novela de Freida McFadden que sigue triunfando en las librerías. La cinta llega a los cines el próximo 19 de diciembre.

Sin embargo, Sweeney también ha acabado el año rodeada de polémicas. Desde las críticas surgidas tras un anuncio de vaqueros en el que algunos usuarios la acusaron de racista, hasta el constante escrutinio sobre su físico y su sensualidad, que ha derivado en su sexualización en redes y en especulaciones sobre presuntos retoques estéticos.

Ella misma ha negado estas últimas teorías, asegurando que le dan pánico las agujas y que prefiere envejecer de forma natural.

La actriz de 28 años ha participado en el experimento de Vanity Fair con el popular detector de mentiras para una entrevista junto a Seyfried, quien le lanzó una temida e inesperada pregunta que sacaba de nuevo el tema de los retoques estéticos.

"Necesito preguntártelo, ¿son reales tus pechos?", decía Seyfried, provocando las risas de su compañera y un "¡Sí!" muy rotundo por respuesta, ante lo cual la persona encargada del polígrafo verificó que la declaración era verdadera.

En sintonía con esa pregunta Amanda le preguntaba: "¿Alguna vez te has hecho algo en ellas?" decía la actriz de Mamma Mia refiriéndose a los pechos de nuevo.

"No, nunca me he hecho ningún retoque en ningún sitio", aclaraba Sydney contundente y segura ante la confirmación del polígrafo sobre la verdad de sus palabras.

Anteriormente, en otras ocasiones en las que le han preguntado sobre este tema, Sweeney ha expresado su frustración por las comparaciones que circulan en redes sociales entre fotos suyas deniña y sus apariciones actuales con las que hay gente que pretenden desmentir a la actriz.

Sydney señalaba en estas ocasiones que el maquillaje, la iluminación profesional y el paso del tiempo hacen que las comparaciones sean injustas.