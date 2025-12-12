Cillian Murphy volverá a 28 años después en la tercera entrega para cerrar la saga por todo lo alto

La saga 28 días después arrancó en 2002 con una película que, si bien contaba con un presupuesto ajustado, supo sacar lo mejor de sí para volver a poner a los zombis (o infectados, más bien) en el punto de mira del cine. Anterior a The walking dead, la cinta de Danny Boyle supuso una auténtica revolución en el género y en 2007 llegó su secuela con 28 semanas después.

Ahora bien, ha sido este mismo año cuando la franquicia ha innovado en el formato de las sagas. Y es que 28 años después se estrenó tanto como cierre de una trilogía como inicio de otra. Danny Boyle volvía a la dirección y Alex Garland hizo lo propio en la escritura, demostrando así que esta dupla sigue igual de fuerte que hace 23 años.

Imagen de 28 años después | Sony Pictures

La película fue todo un éxito frente al público y ante la crítica. De hecho, se convirtió en uno de los mejores estrenos de terror en un 2025 en el que también llegaron a las salas cintas como Sinners, Expediente Warren: El último rito o Weapons. Una buena noticia para Sony que, tras hacerse con los derechos de este universo, optó por rodar 28 años después y su secuela de manera simultánea.

Así, 28 años después: El templo de los huesos llegará a los cines el próximo 16 de enero. Sin embargo, la compañía ya ha puesto el foco en la tercera parte y lo ha hecho de la manera más ambiciosa posible.

Ralph Fiennes en 28 años después: El templo de los huesos | Sony Pictures

Cillian Murphy se lució en el arranque de la franquicia; pero, desde entonces, su personaje ha estado desaparecido. Mucho se rumoreó sobre su posible aparición en la tercera entrega, incluso en esta secuela que está a punto de ver la luz. Aunque, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de confirmación oficial.

Tal y como ha recogido Deadline, las cosas estarían a punto de cambiar. Y es que el protagonista de Peaky Blinders está en plenas negociaciones para cerrar la nueva trilogía o, según se mire, la pentalogía de zombis más influyente de la historia del cine.

Cillian Murphy gana el Oscar a Mejor Actor Oppenheimer | Reuters

No será el único que vuelva, y es que también se ha informado que Alex Garland está escribiendo el guion. Quien diera el salto a la dirección con Ex Machina y se consolidara como uno de los mejores cineastas de su generación con Civil War, parece que está haciendo de su regreso a la escritura un trabajo tan espectacular como se podía esperar.

Todavía no hay una fecha de estreno confirmada. No obstante, teniendo en cuenta las buenas reacciones que ha despertado El templo de los huesos entre los fans que han tenido la suerte de verla, es muy probable que Sony esté muy cerca de confirmar de forma oficial este final apoteósico que muchos llevan esperando (casi) durante 28 años.