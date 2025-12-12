Un terrorífico Jason Momoa roba el aliento en el primer tráiler de Supergirl, la prima rebelde de Superman

El universo de DC creado por James Gunn sigue expandiéndose y esta vez viaja lejos de la Tierra para contarnos la historia de Kara Zor-El. Sin embargo, por mucho que Supergirl sea la prima de Superman, poco o nada tienen que ver ambos personajes y esto ha quedado bien claro en el primer tráiler de la cinta.

A diferencia de Clark, Kara fue criada en el espacio exterior tras la destrucción de Krypton. Acostumbrada a un mundo despiadado, la heroína combina el cinismo con el humor y Milly Alcock parece ser la actriz perfecta para dar ese toque carismático a la protagonista. Todo ello, como no podía ser de otra manera, acompañada del perro más popular del momento: Krypto.

Milly Alcock como Supergirl | Warner Bros.

En el primer avance podemos ver a una Kara protectora que guía a la joven Ruthye (Eve Ridley) en un viaje repleto de peligros. Ahora bien, entre todos los riesgos que enfrentan, ninguno ha impactado tanto como el encarnado por el mismísimo Jason Momoa. Y es que el eterno Karl Drogo suelta el tridente de Aquaman para ponerse en la piel de Lobo: ese cazarrecompensas que se ha sabido ganar el cariño de los amantes a los cómics durante años. Un plano en el tráiler es más que suficiente como para dejar claro que este personaje va a dar mucho de qué hablar en los proyectos de DC durante un largo tiempo.

Jason Momoa, como Lobo en Supergirl | Warner Bros.

La película cuenta con la dirección de Craig Gillespie (Cruella, Yo, Tonya) y el guion de Ana Nogueira, quien hace su debut en una gran producción de Hollywood. La historia se basa directamente en una de las historias mejor valoradas del personaje, escrita por Tom King; el cual también trabaja en el guion de la próxima serie de la franquicia, Lanterns.

El estreno será el próximo 26 de junio, menos de un año después de la llegada del Superman de David Corenswet a los cines. Ya en este esperadísimo avance de la cinta, las expectativas de los seguidores de DC ha volado tan alto como la propia Supergirl, prometiendo mantener ese listón que se asentó James Gunn en el arranque de su imaginario kriptoniano.