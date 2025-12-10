Pamela Anderson cuenta la verdad de su romance con Liam Neeson tras acusarlos de truco publicitario

Liam Neeson y Pamela Anderson estrenaron este verano Agárralo como puedas, la película de acción en la que Pamela es el interés amoroso de Liam. Sin embargo, durante la promoción de la cinta, parecía que la ficción había pasado a ser realidad y no tardaron en relacionarlos sentimentalmente.

En las alfombras rojas se mostraban cariñosos y con una complicidad tan natural que fue imposible para los fans no sacar conclusiones. De hecho, en uno de los eventos, ambos llevaron a sus hijos, quienes también mostraron confianza entre sí.

Más de 4 meses después, la actriz de Los vigilantes de la playa ha confirmado las sospechas: "Si quieres saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de grabar", ha reconocido la actriz a People.

Según contaba, pasaron una semana íntima en su casa del norte de Nueva York: "Tenía mi propia habitación", aclaraba. "Nuestros asistentes vinieron; incluso familiares vinieron a visitarnos".

"Fuimos a cenar a un pequeño restaurante francés donde él me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", detallaba antes de añadir que pasaban tiempo en el jardín, donde, dice, "cuidé un rosalcubierto de menta... Me alegró mucho ayudar, y él lo agradeció".

"Nos divertíamos", decía, añadiendo que su conexión era "un poco como una película de Nancy Meyers. Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'".

"Adoro a Liam, pero, sinceramente, somos mejores amigos", ha dicho al final.

"Me apoya mucho en esta nueva trayectoria profesional y me dice amablemente que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos juntos", añadía con cariño.

Y es que Pamela y sus hijos acaban de crear su propia productora y ya trabajan en llevar Barb Wire, la película de culto de 1996, a un nuevo formato televisivo.