El cantante Harry Styles parece que le está cogiendo el gusto al mundo del cine. Ya sorprendió a todos los fans recientemente tras su épico cameo en la escena postcréditos de 'Eternals'.

Próximamente podremos verle en las películas 'My Policeman', junto a Emma Corrin, y hace unos meses terminó la grabación del thriller psicológico 'Don't Worry Darling' que se estrenará en septiembre de este mismo año.

Y como la mayoría de los actores, Harry Styles también ha tenido que grabar alguna que otra escena de sexo.

La primera escena de sexo de Harry Styles

Fue durante una entrevista en Capital Breakfast, donde le preguntaron cómo había sido para él grabar por primera vez escenas de sexo para una película.

El cantante, no dudó en bromear al respecto: "no podrás ver ninguna de las películas con tus padres".

Harry Styles explicó que la logística de las escenas de sexo "depende mucho de con quién estés trabajando y cuál sea la situación. Todo lo que puedo decir desde mi propia experiencia es que tuve mucha suerte de tener una relación de confianza con las personas con las que estábamos trabajando. Eso fue lo primero".

Florence Pugh y Harry Styles en 'Don't Worry Darling' | New Line Cinema

Una de las cosas que le hicieron sentirse más cómodo fue que "Todo se habló, y teníamos claro que por encima de la grabación, o por encima de cualquier cosa que estaba pasando, las cámaras… lo importante era la confianza, y que en cualquier momento podíamos parar".

Así que Harry Styles admitió que todo fue bien a pesar de que "nunca había hecho esto delante de una cámara…o ¡Al menos eso creo!".

¿Amor en el set de rodaje?

Harry Styles coincidió en el rodaje de 'Don't Worry Darling' con Olivia Wild, su directora, y desde entonces los rumores apuntan a que mantienen una relación sentimental. De hecho, fueron vistos cogidos de la mano durante una celebración.

Ahora, los fans apuntan a que el último tema de Harry Styles, 'As it was' está dedicada a Olivia Wild. Por el momento ambos guardan silencio sobre el tema.

