Harry Styles ya conoce a su "suegro", Lenny Kravitz: Su relación con Zoe Kravitz se va consolidando

Zoe Kravitz y Harry Styles ya llevan unas semanas en el punto de mira por los rumores que hablan de una posible relación entre la actriz y el cantante.

Las pruebas que los seguidores y la prensa han tomado para dar forma a esta historia han sido los encuentros, ya numerosos, que han tenido Zoe y Harry en los que se les ha visto paseando de lamano y muy cariñosos.

Además, las especulaciones vienen acompañadas de información que durante este tiempo fuentes han estado dando a medios como: "Harry nunca ha estado tan feliz".

Primero fueron vistos en Roma, después en Londres, donde una fuente le dijo a Deuxmoi que los pillaron besándose, días después por Brooklyn y ahora, de nuevo, en Nueva York: "tienen una granquímica, mucho de qué hablar y parecen divertirse juntos", decía una fuente a People.

Sin embargo, esta última vez no estuvieron solos: "Durante el fin de semana, Harry incluso se reunió con el padre de Zoe para almorzar", aseguraba la fuente haciendo referencia a la estrella de rockLenny Kravitz.

"Todos parecían estar pasándolo genial. Además, le ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto parece más que casual", añadía.

A pesar de la existencia de otros rumores que relacionaban a Zoe con otras celebridades como Austin Butler o Noah Centineo, su vínculo con Harry parece ser cada vez más estrecho e ir en camino de algo más que una amistad.