Zoe Kravitz y Harry Styles, pillados "de la mano" en Nueva York: "Amigos con derecho a roce"

Desde que Zoe Kravitz pusiera fin a su compromiso con Channing Tatum, la actriz ha estado en el centro de los rumores por sus supuestos romances. En los últimos meses, su nombre ha sido vinculado con diferentes celebridades.

Primero, Kravitz fue vinculada con Noah Centineo , pero al poco tiempo, fue vista en actitud sospechosa con Austin Butler, con quien coprotagoniza la nueva película Caught Stealing.

Sin embargo, ellos no han sido las únicas estrellas que han hecho que la vida amorosa de Zoe sea un misterio imposible de resolver. El último en entrar en la ecuación ha sido Harry Styles, con quien fue visto paseando por Roma.

Cuando parecía que se trataba de una amistad y todo apuntaba a que Butler era el interés amoroso de la actriz, tras la premiere de su película donde la conexión entre ambos quedó en evidenciada, Zoe ha vuelto a ser pillada con el cantante.

La intérprete y Styles han sido vistos de la mano y riendo durante un paseo por las calles de Williamsburg, en Brooklyn, alimentando los rumores sobre una posible relación más allá de la amistad, sobre todo después de las declaraciones de fuentes cercanas.

"Estaban cogidos de la mano y riéndose juntos, como si nada", le decía una fuente a Page Six, asegurando que son "definitivamente una pareja".

La fuente explicaba que tenían "energía de no querer ser vistos": "Era un día de trabajo y estaba en una calle lateral un tanto apartada y eran las únicas personas que estaban conmigo en la calle".

Según otra fuente, el vínculo entre ambos sería más bien casual: "Están saliendo, y han definido su relación como 'amigos con derecho a roce'. No consideran su relación seria... por ahora, se centran en mantenerla divertida", decía a TMZ.

Aunque ni Zoe ni Harry han hablado sobre su relación públicamente, las imágenes y testimonios siguen avivando tanto la curiosidad como la confusión de sus fans.