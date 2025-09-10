SEGÚN FUENTES CERCANAS
Harry Styles "nunca había estado tan feliz" como con Zoe Kravitz: "Es muy difícil salir con alguien famoso"
Harry Styles podría estar en el inicio de una relación sentimental con Zoe Kravitz después de haber sido pillados en más de una ocasión en actitud cariñosa. Las fuentes apuntan a que se está tornando en algo serio, aunque "sin etiquetas" por el momento.
Desde que rompió con Taylor Russell, en mayo de 2024, Harry Styles ha sido uno de los solteros más cotizados entre las celebridades, aunque el cantante no había sido relacionado con nadie desde entonces, hasta ahora.
Harry fue visto en Roma junto a Zoe Kravitz paseando en actitud cariñosa, cosa que confundió a los seguidores de ambos, ya que la actriz estaba siendo relacionada en paralelo con Austin Butler y Noa Centineo.
Después de ese encuentro, los rumores sobre un posible romance no han parado de intensificarse, ya que volvieron a ser vistos caminando de la mano por Brooklyn, cuando un testigo de ese paseo aseguraba que "definitivamente son pareja".
Fuentes cercanas a la supuesta pareja han contado a Page Six que su romance "ha pasado de 0 a 60" y que "es muy nuevo y fresco y que, simplemente, se están divirtiendo", señalando que, "Harry no etiqueta estas cosas".
"Es muy difícil salir con alguien famoso… Harry no habría hecho pública su relación con Zoe si no fuera nada", añadía.
Aunque Styles y Kravitz no se han pronunciado al respecto, la fuente asegura que "Harry nunca ha estado tan feliz".
Por el momento, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar para ver qué les depara el futuro.
