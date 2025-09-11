Everly, la hija de 13 años de Channing Tatum, ofrece su primera entrevista en la alfombra roja: "¡Cuánto ha crecido!"

Channing Tatum no para de trabajar. Así, si hace unos días estaba inmerso en la promoción de The Roofman, cinta para la que tuvo que transformar su físico por completo. Ahora, ha asistido al estreno de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle, donde pone voz al personaje de Keizo.

Junto a él estuvo su hija Everly en el estreno en el Teatro Chino TCL junto a la que posó en la alfombra roja. La joven de 13 años ha crecido mucho y ya es toda una adolescente.

Everly llevó un vestido de gala largo en color celeste con volantes en la parte frontal. Además, también ofreció su primera entrevista en la alfombra roja.

Channing Tatum con su hija Everly | Reuters

"Las historias son importantes. Son importantísimas, y esta, en concreto para mí y mi hija, es importantísima", explica Channing sobre lo mucho que les ha unido esta película.

"Sí, estoy muy emocionada", decía Everly al medio sobre el estreno. "Nosotros hemos estado viendo esto durante mucho tiempo", apuntaba el actor.

"Sí, desde que empezó", apostillaba la niña. "Literalmente desde el primer momento".

"Creo que está hecho de una manera preciosa y tiene una historia increíble. Me encanta el anime en general", seguía diciendo.

Para después, Tatum matizar que a su hija "le encanta el arte". "Sí, me encanta el arte y el dibujo", contestaba respecto a la afirmación de su padre.

Para terminar el intérprete alabando a su pequeña: "Ella es una artista increíble"

Everly nació en 2013 fruto de su matrimonio con Jenna Dewan. Aunque acabaron separándose en 2018.