El curioso comentario de Nina Dobrev sobre su relación con Ian Somerhalder en Crónicas Vampíricas: Su destino era Damon

Como ocurre en muchas series con romances de los que esperamos ser protagonistas algún día, los fans tienden a relacionar sentimentalmente a los actores que interpretan esos papeles. En algunos casos, como el de Damon Salvatore y Elena Gilbert de Crónicas Vampíricas, esto se cumple.

El personaje de Nina Dobrev, Elena, se enamoró del vampiro interpretado por Ian Somerhalder, el hermano mayor de los Salvatore, y esa química se trasladó al mundo real.

Dobrev y Somerhalder mantuvieron una relación durante 3 años mientras trabajaban juntos en la serie, algo que los fans veían venir.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder como Elena y Damon en 'Crónicas Vampíricas' | The CW

Sin embargo, la historia de Nina con Damon se remonta incluso antes de que ella compartiese pantalla con Ian.

En una entrevista recogida por Enews, la actriz ha revelado que cuando hizo el casting para la serie, salía con otro actor que también había hecho la prueba para el papel de Damon Salvatore.

"Había un montón de drama alrededor de esa (prueba) porque estaba saliendo con Rob Mayes en ese momento, pero ellos no lo sabían".

La actriz explicaba que intentaron "mantener su relación muy en secreto" durante el proceso de casting: "Temíamos que si se enteraban, no nos contratarían a ninguno de los dos".

Sin embargo, los caminos profesionales de Dobrev y Mayes no llegaron a juntarse: "Se volvió incómodo porque yo fui elegida, pero él no"; y más tarde los personales se separaron: "Después rompimos y años después terminé saliendo con el verdadero Damon", dice haciendo referencia a su relación con Ian.

Ian Somerhalder y Nina Dobrev | Getty Images

A pesar de su ruptura en 2013, Nina e Ian continuaron trabajando juntos en la serie hasta que ella la dejó en 2015.

El actor comenzó una relación con la actriz Niki Reed, curiosamente otro vampiro (en Crepúsculo), con la que lleva casado 10 años. La actriz, por su parte, está comprometida con el snowboarder olímpico Shaun White.

Aunque como actores su vínculo sea meramente cordial, en la ficción siempre serán el "Always and Forever" de toda una generación que no olvida la conexión feroz entre Damon y Elena, que un día fue también de Nina e Ian.