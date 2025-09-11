Emma Heming pensó en divorciarse de Bruce Willis ante los primeros síntomas de la demencia: "Fue lo peor"

Bruce Willis, icónico actor de Hollywood conocido por papeles como el de Frank Moses en la saga Red, vive en una segunda vivienda adaptada a sus necesidades por su demencia frontotemporal y separado de la casa familiar, algo que ha desatado las críticas hacia su mujer Emma Heming.

Emma se ha reiterado en que era lo mejor para Bruce y sus hijas y que el actor sigue recibiendo el amor de toda su familia de igual manera.

Sin embargo, aunque Heming reconozca que "su amor solo ha crecido", y sea la principal encargada de que a Willis no le falta nada, ni de cuidados médicos ni de afecto, hubo un momento en el que la situación se le hizo muy grande e incluso habría llegado a plantearse el divorcio.

La mujer de Bruce ha hablado con Vanity Fair sobre el momento en el que empezó a ver cambios en su marido antes de conocer el diagnóstico de su enfermedad: "Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando".

"¿Qué pasa? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja", decía explicando sus pensamientos de ese momento. "Y simplemente no podía entenderlo".

La modelo y actriz ha confesado lo que le llevó a sentir esa situación: "Estaba muy enfadada, muy disgustada, muy triste"

"Me costó mucho distinguir entre lo que me enfadaba y con quién. Simplemente no estaba de buen humor. Y no era bueno para Bruce, no era bueno para nuestros hijos, no era bueno para nadie, y menos para mí", declaraba.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Instagram Emma Heming

Poco tiempo después llegó el diagnóstico de la demencia frontotemporal de Bruce junto a la mala noticia de que no tenía cura, lo que fue un golpe bajo para la familia.

"Fue lo peor de lo peor. Fue una época terrible", alegaba. "No sabía que se podía pedir ayuda. Sientes mucha culpa cuando piensas: 'No, tengo que hacerlo. Es mi deber. Debo hacerlo'".

A partir de ese momento, Emma ha buscado manos profesionales que la ayudasen y ha ido tomando las decisiones que, según ha explicado en múltiples ocasiones, desde el amor y la responsabilidad benefician tanto a Bruce como al resto de la familia.