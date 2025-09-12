Sydney Sweeney, irreconocible en Christy, papel por el que engordó 15 kilos y huele a Oscar: Ya la puedes ver en acción

El próximo 7 de noviembre se estrena Christy, la película basada en hechos reales protagonizada por Sydney Sweeney donde se sube al ring como Christy Martin en #ChristyMovie.

Christy Martin (Sydney Sweeney) nunca imaginó la vida más allá de sus raíces en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, hasta que descubrió su talento para golpear a la gente. Impulsada por su coraje, determinación pura y un deseo inquebrantable de ganar, se lanza al mundo del boxeo bajo la guía de su entrenador y mánager convertido en esposo, Jim (Ben Foster).

Sydney Sweeney en Christy | Top Film Distribution

Pero mientras Christy presume de una personalidad apasionada en el ring, sus batallas más difíciles se desarrollan fuera: confrontando a su familia, su identidad y una relación que podría ser de vida o muerte. Basada en extraordinarios hechos reales, la historia de Christy Martin es una historia de resiliencia, coraje y la lucha por recuperar la propia vida.

La actriz de Euphoria tuvo que transformar su físico para el papel aumentando 15 kilos de masa corporal: "Me encantó. Sentí de verdad el poder de Christy mientras me transformaba", explicó a Deadline.

Sydney Sweeney y Christy Martin | Reuters

"Y realmente disfruté poder entrenar y trabajar con increíbles entrenadores de boxeo, levantadores de pesas y nutricionistas que me ayudaron a llegar al lugar en el que estaba por Christy", explicaba.

Sin duda, un reto enorme para Sydney quien está recibiendo muchas críticas positivas y, de hecho, parece que se postula, incluso, para una nominación al Oscar.