El tonteo entre Zoe Kravizt y Austin Butler continúa tras pillar a la actriz con Harry Styles

Zoe Kravitz lleva un tiempo en el centro de los todos rumores después de haber sido vinculada sentimentalmente con Austin Butler durante la promoción de la película que protagonizanjuntos, Caught Stealing, y que se estrena el 29 de agosto.

Sin embargo, también se ha visto a la actriz pasando tiempo con Noah Centineo hace unos meses, justo cuando empezaron los rumores de que podía estar con Austin Butler.

Pero lo más sorprendente ha sido que cuando todo el mundo pensaba que estaba con el actor de Elvis, días después de verlos muy acaramelados Zoe fue fotografiada paseando del brazo con Harry Styles en Roma. Unas fotos que han confundido a todo el mundo ya que no se sabe cuál de ellos es realmente su interés amoroso. Si es que es alguno.

Zoe Kravitz y Austin Butler en la premiere de Caught Stealing | Cordon Press

Esta vez, Kravitz ha vuelto a aparecer con una actitud muy cómplice con Butler, reavivando los comentarios sobre una posible relación entre ambos.

Después de que hace unos días fuesen pillados en una cafetería de París en un comportamiento cercano y sospechoso, los actores han echado más leña al fuego con sus muestras de cariño durante laalfombra roja de la premiere de Nueva York.

Aunque ambos actores han afirmado que solo son amigos, su química en pantalla y fuera de ella es evidente.

Zoe Kravitz y Austin Butler en la premiere de Caught Stealing | Gtres

Durante una entrevista con People, el actor ha dicho que la conoció en una fiesta que la actriz hizo en la capital francesa, donde se dio cuenta que era "muy maternal" y "sorprendentemente graciosa einteligente".

"Siento que por eso pudimos conectar tan rápido, por su sentido del humor tan... muy tonto", respondía Kravitz señalando de donde viene su conexión.

Antes de los rumores que los vinculan, Zoe Kravitz estuvo comprometida con Channing Tatum, con quien tuvo una relación de 3 años hasta 2024. Por su parte, Austin Butler también mantuvo 3 años de noviazgo con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.