Channing Tatum presenta en público a su nueva novia de 26 años quien posa con la hija del actor de 13

Channing Tatum se prepara para el estreno de su nueva película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. El actor de 45 años ha estado acompañado de su hija, Everly, en la alfombra roja de la premiere de Los Ángeles.

La joven de 13 años, que ya ha acompañado a su padre a promociones en alguna otra ocasión, es fruto del matrimonio de Channing y la actriz Jenna Dewan, con quien estuvo casado una década hasta 2019.

Pero Tatum no estuvo solo con su hija en esta ocasión, sino que también lo acompañó su novia, Inka Williams, de 26 años, haciendo un debut junto a las dos mujeres de su vida actual.

Inka Williams, Channing Tatum y su hija Evevrly en la premiere de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle en Los Ángeles | Reuters

En una de las fotografías tomadas del momento, se ve en el centro a Inka, con un vestido negro sin mangas y pendientes de diamantes, junto a Everly, de azul, sonrientes y naturales.

Antes de la premiere, el intérprete de Magic Mike subía hace unos días unas fotos a sus historias de Instagram felicitándole el cumpleaños a Inka escribiéndole "te quiero" y besándose.

Inka Williams y Channing Tatum | Vía Instagram Channing Tatum

La relación de Tatum y Williams se hizo pública en enero de 2025, y en abril confirmaron su romance en Instagram.

Inka Williams es la mujer que ha llegado a la vida de Channing Tatum después de su relación con Zoe Kravitz, con quien estuvo comprometido hasta 2024. Ahora, Tatum ha encontrado de nuevo la estabilidad sentimental junto a la modelo australiana.