Margot Robbie impacta al ir sin sujetador y en tanga con este vestidazo de trasparencias en la alfombra roja

Va a hacer tan solo un año desde que Margot Robbie se convirtió en madre por primera vez junto a su marido el productor británico Tom Ackerley.

A pesar de la reciente llegada de su bebé, la actriz australiana demuestra que su estilo y presencia en la alfombra roja siguen siendo tan impactantes como siempre.

Margot ha estado en Londres, promocionando su nueva película A Big Bold Beautiful Journey, la cual protagoniza con Colin Farrell.

Margot Robbie en la premiere de A Big Bold Beautiful Journey en Londres | Reuters

Robbie ha deslumbrado frente a las cámaras en la alfombra roja con un vestido de alta costura de Armani Privé, generando tanto admiración como controversia, algo que suele pasar con los 'naked dress', traducido como vestido al desnudo.

La pieza, perteneciente a la colección primavera/verano 2025 de la casa italiana, tiene un elaborado mosaico de cuentas, lentejuelas, perlas y motivos florales bordados, creando un efecto de tapiz en todo el tejido.

Margot Robbie en la premiere de A Big Bold Beautiful Journey en Londres | Gtres

El vestido, que no tenía forro, era de tirantes finos y una espalda escotada con detalles de pedrería que unían la parte trasera y delantera del look, dejando ver su piel, llevando únicamente un tanga.

Margot Robbie y Colin Farrell en la premiere de A Big Bold Beautiful Journey en Londres | Reuters

Margot ha completado su look con un elegante recogido de pelo y un maquillaje de acabado natural.

Su coprotagonista, Colin Farrell, la ha acompañado luciendo una gabardina larga en tono camel sobre una camisa blanca y una clásica corbata negra.