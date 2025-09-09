EN EL TIFF
Los músculos de Capitán América han vuelto: Chris Evans reaparece en plena forma y se especula que estará en Avengers: Doomsday
Chris Evans ha acaparado todas las miradas en el estreno de Sacrifice en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde ha aparecido muy en forma y los rumores sobre un posible regreso de Capitán América en Avengers: Doomsday no han cesado.
Chris Evans ha deslumbrado en el estreno de Sacrifice en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde ha asistido acompañado de su compañera de reparto, Anya Taylor-Joy.
La película, dirigida por Romain Gavras, combina acción y sátira en una historia que sigue a un actor en crisis secuestrado junto a otros dos individuos por un grupo radical que busca cumplir unaprofecía mediante un sacrificio.
En la alfombra roja, Evans no ha pasado desapercibido, ya que su nuevo look afeitado y su físico notablemente musculado han captado todas las miradas y han despertado comentarios de los fans, quienes lo asociaron con su icónico personaje de Steve Rogers.
Esta apariencia que evoca a Capitán América ha llevado a sus seguidores a especular sobre un posible retorno de Evans al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en las esperadas entregas Avengers: Doomsday, que se empezó a grabar a mitad de 2025, o Avengers: Secret Wars.
Un usuario que había asistido al estreno en el TIFF escribía en X: "Ya que todo el mundo habla de ello, y como alguien que estuvo muy cerca de él, sentado en primera fila, sí, Chris Evans ha vueltopara Doomsday/Secret Wars. Estaba fuerte en la vida real, sorprendentemente fuerte".
Aunque a principios de año el actor parecía negar su regreso a Marvel en Doomsday en Screen Rant diciendo: "Es triste estar lejos. Es triste no estar de vuelta con la banda", aunque su buena condición física sigue dando de qué hablar entre los fans del MCU.
