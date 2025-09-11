Julia Roberts y su sobrina Emma Roberts parecen gemelas en su primera alfombra roja juntas en 13 años

Julia Roberts es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, protagonista de clásicos como Pretty Woman y Notting Hil, y su sobrina, Emma Roberts, siguió sus pasos en la actuación y se ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas de su generación, con papeles en producciones como American Horror Story y Scream Queens.

La actriz veterana es hermana del padre de Emma, el actor Eric Roberts, quien no ha tenido muy buena relación con ambas a causa de sus adicciones.

Aunque pertenecen a distintas etapas del cine, ambas comparten talento y carisma, lo que ha marcado la relación entre tía y sobrina, a parte de la admiración mutua.

Aunque ambas se hayan dedicado declaraciones públicas que reflejan complicidad y apoyo, rara vez se les ha visto juntas en eventos oficiales, lo que convierte cada aparición compartida en una ocasión especial para los seguidores de las dos.

Julia Roberts y su sobrina Emma Roberts | Gtres

La fiesta Veuve Cliquot x Simon Porte Jacquemus, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, ha sido el escenario de ese momento significativo en el que Julia y Emma han posadojuntas en la alfombra roja por primera vez en 13 años, siendo la última ocasión en 2012 durante la premiere de Jesucristo.

En cuanto se encontraron, tal y como se ve en el vídeo compartido por Vogue, las dos se reían y se besaban con cariño antes de ponerse frente a las cámaras.

El dúo, de 57 y 34 años, lucía atuendos combinados y el mismo color de pelo, un rojo cobrizo que resaltaba la piel blanca de las actrices, dejando ver lo mucho que se parecen.

Juliavestía una blazer oversize sobre una camisa blanca y pantalones a juego; y Emma, quien compartía el momento en redes sociales, llevaba un vestido negro de tirantes finos de gasa.

Aunque aun no han coincidido en ningún proyecto, la joven habló en verano de 2024 con Variety sobre la posibilidad de trabajar profesionalmente con su tía.

"Me encantaría encontrar el proyecto perfecto para mí y mi tía, y sé que habrá algo. Pero nunca ha sido lo correcto", explicaba al medio.

"Es la mejor y quiero hacer algo con ella. Nos enviamos libros y hablamos de cosas, pero no ha sido lo que buscamos" aseguró la actriz.

En un momento en el que ambas son actrices con una carrera consolidadas dentro de la industria cinematográfica, quizás no tendremos que esperar tanto para ver a tía y sobrina juntas en la granpantalla.