Así son las hijas de 11 y 9 años de Emily Blunt y John Krasinski: ¿A quién de los dos se parecen?

Emily Blunt y John Krasinski forman una de las parejas más consolidadas de Hollywood, ya que, aunque lleven una vida familiar muy discreta, no dudan en mostrarse cariñosos y enamorados cada vez que se les ve juntos.

Los actores llevan casados desde 2010 y han criado juntos a sus dos hijas, Hazel, de 11 años, y Violet, de 9, manteniendo siempre un perfil bajo y protegiendo su privacidad frente al ojo mediático.

Las estrellas de Un lugar tranquilo no suelen asistir a eventos públicos con sus hijas, sin embargo, los deportivos parecen ser la excepción.

El torneo de tenis US Open ha sido el escenario en el que se ha dejado ver la familia al completo disfrutando del partido de la final masculina entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, comiendo pizza y saludando sonrientes a las cámaras cuando los enfocaban.

Hazel llevaba una camiseta blanca con detalles en rosa y jeans, mientras que Violet lucía un vestido rosa con cárdigan azul.

Blunt optaba un vestido blanco de botones, y Krasinski lucía un polo negro y pantalones grises.

Esta es la tercera aparición consecutiva de la familia Krasinski-Blunt en el US Open, algo que parece haberse convertido en tradición.