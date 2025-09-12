Daniel Day-Lewis da las razones de su vuelta a la actuación tras 8 años retirado: "Me dejaba vacío"

Tras anunciar en 2017 que "no volvería a trabajar como actor" con un aviso transmitido por un portavoz en el que se prometía que "no se harán más comentarios" (y así fue), Daniel Day-Lewis no solo vuelve a la interpretación en Anemone, la ópera prima de su hijo, sino que por fin se ha pronunciado respecto a su retirada y regreso. Ocho años después de protagonizar El hilo invisible, el tres veces ganador del Oscar ha matizado que "nunca pretendió retirarse", pero que parte de su oficio lo dejó "vacío".

"El trabajo fue siempre algo que me encantó. Nunca dejé de amarlo, pero había aspectos del modo de vida que lo acompañaba con los que nunca llegué a reconciliarme, desde el día en que empecé hasta hoy", explica Day-Lewis en una entrevista con Rolling Stone sobre las razones de su retiro.

"Hay algo en ese proceso que me dejaba vacío al final. Entendía que todo formaba parte del proceso y que en algún momento habría una recuperación, pero rodando El hilo invisible empecé a sentir con bastante fuerza que quizá esa recuperación ya no llegaría, que probablemente debía mantenerme al margen porque no tenía nada más que ofrecer", continúa el intérprete de título como Pozos de ambición o En el nombre del padre.

Daniel Day-Lewis | Getty Images

Day-Lewis ha querido matizar que su idea nunca fue retirarse como tal, sino abrirse a otras formas de trabajo: "Mirándolo ahora con perspectiva me habría venido bien mantener la boca cerrada, desde luego. Nunca pretendí retirarme, solo dejé de hacer ese tipo concreto de trabajo para poder hacer otro. Por lo visto, se me ha acusado de retirarme dos veces", recuerda Day-Lewis sobre su primer parón entre 1997 y 2002 para ir a Florencia a aprender zapatería artesanal. "¡Nunca quise retirarme de nada! Solo quería trabajar en otra cosa durante un tiempo", añade.

Pero explica que esa pausa interpretativa le era cada vez más difícil de controlar y que "a medida que envejezco, me lleva cada vez más tiempo encontrar el camino de vuelta" a la profesión. Ese camino lo encontró con su hijo Ronan Day-Lewis, con quien coescribe Anemone: "Tenía cierta tristeza continua porque sabía que Ronan iba a seguir haciendo películas y yo me estaba apartando de eso".

Daniel Day-Lewis y su hijo Ronan | Getty

El actor tenía "ciertas reservas sobre volver al mundo público otra vez" cuando se planteaba si protagonizar Anemone o limitarse a escribirla y ceder su papel a otro intérprete, dejando la colaboración padre e hijo en algo detrás de las cámaras: "¿No sería maravilloso que pudiéramos hacer algo juntos y encontrar la manera de que no tuviera necesariamente que requerir toda la parafernalia de una gran producción?" Pero su hijo "dejó bastante claro que no iba a hacerlo si yo no lo hacía", una decisión de la que Day-Lewis no se arrepiente: "Fue, de principio a fin, pura alegría pasar ese tiempo juntos".

Como ya reveló el lanzamiento del primer y oscuro tráiler de Anemone, el padre cedió al hijo en un regreso a la pantalla que tendrá su premiere mundial en el Festival de Cine de Nueva York entre el 26 de septiembre y el 13 de octubre. Comercialmente, llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de octubre, pero se desconoce todavía su fecha de estreno en España.

"Ambientada en el norte de Inglaterra, la película sigue a un hombre de mediana edad (Sean Bean) que sale de su casa en las afueras para emprender un viaje al bosque, donde se reencuentra con su hermano ermitaño (Daniel Day-Lewis), del que estaba distanciado. Unidos por un pasado misterioso y complicado, los hombres comparten una relación tensa, aunque en ocasiones tierna, que quedó alterada para siempre por unos acontecimientos devastadores ocurridos décadas atrás", reza la sinopsis de Anemone.