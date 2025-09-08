Austin Butler, pillado con otra famosa que no es Zoe Kravitz: Se abren más frentes de relaciones

Austin Butler se prepara para el inminente estreno de su nueva película Caught Stealing el próximo 10 de octubre, que coprotagoniza junto a Zoe Kravitz, con quien ha sido vinculado sentimentalmente en los últimos meses.

En paralelo, Kravitz también ha estado en el centro de especulaciones de romance con otras celebridades como Harry Styles y Noah Centineo.

La cercanía entre ambos durante la promoción de la película y sus encuentros fuera del set han desatado rumores de romance entre los actores, aunque no han llegado a confirmarse oficialmente.

Sin embargo, la conexión entre Zoe y Austin podría limitarse únicamente a una amistad, ya que Butler ha vuelto a levantar sospechas de relación, pero esta vez con otra mujer: Emily Ratajkowski.

La modelo y el actor han sido fotografiados en Nueva York juntos durante una velada íntima en el restaurante Waverly Inn, ubicado en el barrio West Village, donde compartieron una cena de aproximadamente dos horas.

Fuentes cercanas al lugar ha contado al blog Deux Moi que la pareja estaba "muy risueña y bonita", aunque señalaron que no hubo muestras de afecto que confirmasen que se tratase de un encuentro romántico; aunque en un momento, el actor colocó su brazo alrededor de los hombros de la modelo.