Halle Berry confiesa que se ha roto 10 huesos y se quedó 3 veces inconsciente rodando: "Sentí que la muerte era inminente"

Halle Berry es una actriz conocida por sus papeles icónicos en el cine, muchos de ellos en películas de acción donde ha realizado sus propias escenas de riesgo. Este compromiso físico con sus personajes la ha llevado a sufrir numerosas lesiones a lo largo de su carrera.

La actriz, quien recientemente ha rememorado su papel como Catwoman, ha revelado varios detalles sobre estas lesiones en una reciente entrevista promocional para su nueva película El Sindicato, junto a Mark Wahlberg. En un video de Instagram en la cuenta de Netflix, Berry ha confesado:

"Me han dejado inconsciente tres veces, me han roto un brazo, me han roto dos costillas (una vez dos costillas, otra tres costillas), me he roto el coxis, me he roto dos dedos de los pies y un dedo de la mano. Este dedo", ha dicho Berry riéndose mientras levantaba el dedo medio.

Berry también ha hablado sobre una experiencia particularmente intensa durante el rodaje de Dark Tide, donde interpretaba a una apneísta: "Tuve que contener la respiración durante casi dos minutos y medio. Y eso me pareció una eternidad. Sentí que la muerte era inminente".

Además, la actriz ha recordado una situación complicada durante el rodaje de X-Men en la que quedó suspendida en el aire por mucho tiempo: "En realidad, me sentí como si el tipo hubiera ido a almorzar. Estuve allí mucho tiempo y pensé: '¿Hola? ¿Alguien me llama?'".

Halle Berry como Tormenta en X-Men | Cordon Press

Por su parte, Mark Wahlberg también ha compartido sus propias experiencias con las lesiones durante sus grabaciones de acción. Wahlberg ha mencionado que sufrió un desgarro de menisco y una separación de hombro durante el rodaje de sus películas. Aunque su lista de lesiones no es tan extensa como la de Berry, ha bromeado diciendo que su "ego también ha sido golpeado bastantes veces".

Las lesiones sufridas por Halle Berry y Mark Wahlberg resaltan el compromiso extremo de ambos actores con sus papeles en el cine de acción, donde su dedicación a la autenticidad supera incluso el dolor físico.