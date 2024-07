Halle Berry se sincera sobre caer a lo más hondo tras el fracaso de Catwoman: "Nunca podrán quitarme mi Oscar"

En 2004, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Halle Berry, tomó una decisión inesperada al aceptar en persona su premio a la peor actriz en los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies. El premio le fue otorgado por su actuación en Catwoman, una película que fue un fracaso tanto en taquilla como en críticas, pero que 20 años después todo el mundo sigue recordando.

Berry asistió a la ceremonia con su estatuilla del Oscar en mano y ofreció un discurso memorable, en el que no solo aceptó el premio, sino que también criticó abiertamente a Warner Bros. por su papel en la película: "No, no tengo que devolverlo. Mi nombre está en él", dijo Berry sobre su Oscar. Y añadió: "No se gana un Razzie sin mucha ayuda de mucha gente, así que por favor, tengan paciencia conmigo… Quiero agradecer a Warner Bros. Gracias por ponerme en una película de mierda. Era justo lo que mi carrera necesitaba, ¿sabes? Estaba en la cima, y ​​Catwoman me hizo caer al fondo. ¡Me encanta!".

Halle Berry en Catwoman en 2004 | Cordon Press

Dos décadas después, Halle Berry sigue defendiendo su memorable discurso en los Razzie. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, con motivo del 20 aniversario de Catwoman, Berry ha reflexionado sobre ese momento y la intención detrás de su discurso: "Había escrito mi discurso casi al borde de mi muerte. Pensé mucho en cómo podía hacerlo de una manera divertida y dejar que todos supieran que no me lo tomaba tan en serio. ¡Nunca podrán quitarme mi Oscar, no importa lo mucho que me critiquen! Si dicen que me lo gané, está bien, lo aceptaré también. Aceptas las cosas maravillosas que dice la gente y aceptas cuando no dicen cosas maravillosas".

Berry también ha revelado que desde Warner Bros estaban al tanto de su intención de dar un discurso en los Razzie: "El estudio sabía lo que iba a hacer. Les dije que quería burlarme de ello y reírme de ello. No creo que sea una película horrible, pero estaba en los Razzies, así que tenía que hacer lo que ellos hacen; ¡Me cago en ella porque ellos se cagan en ella! Intenté ser uno de ellos".

Después de tanto tiempo, Berry defiende la película y el esfuerzo detrás de ella, afirmando que no guarda rencor hacia el equipo de producción y que está contenta con el resultado final: "Sabía cuánto trabajo duro se requirió, no solo de mi parte, sino de la de todos. Nunca te propusiste hacer algo que los críticos decidieran criticar. Me maravillé por el hecho de que lo hicimos. Pude ver mi versión de Catwoman. No tuve ningún sentimiento negativo".

Finalmente, Berry ha concluido afirmando que las críticas negativas no afectaron su carrera: "No me hizo descarrilar, porque he luchado como mujer negra toda mi vida. ¿Un poco de mala publicidad sobre una película? No me encantó, pero no iba a detener mi mundo ni a desviarme de hacer lo que amo hacer".

Halle Berry como Catwoman | Warner Bros.

Veinte años después, Halle Berry reafirma su postura con humor y aceptación, destacando su fortaleza frente a las críticas. Sus reflexiones muestran cómo ha transformado la adversidad en aprendizaje, manteniendo siempre una perspectiva positiva.