Gwyneth Paltrow responde desesperada por qué no ha vuelto a Marvel: "Dejad de gritarme"

En el año 2008 se estrenaba 'Iron Man' con Robert Downey Jr.. encarnando a uno de los superhéroes más importantes de Marvel. Junto a él estaba Gwyneth Paltrow quien encarnaba a su secretaria, Pepper Potts, quien se convertiría en su interés amoroso.

Paltrow ha sido uno de los rostros importantes de Marvel en sus primeras fases y, además de aparecer en las 3 películas de Iron Man, también ha estado en otras como en 'Los Vengadores', 'Spider-Man: Homecoming' o en las últimas de la fase 3 con 'Los Vengadores: Infinity War' o 'Los Vengadores: Endgame'.

Pero tras esta última cinta en el año 2019 Gwyneth Paltrow no ha vuelto a interpretar a Pepper Potts, de hecho su carrera como actriz se ha reducido mucho en los últimos años.

Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. como Iron Man y Pepper Potts | Marvel

Gwyneth es muy activa en su cuenta de Instagram y suele interactuar con sus seguidores pidiéndoles que le hagan preguntas. Pues bien, en una de estas rondas un seguidor le escribió: "Estoy preguntando esto cada vez que haces una ronda de preguntas y respuestas, por qué dejaste Marvel y extrañas a rdj", comenta haciendo referencia a su coprotagonista, Robert Downey, Jr.

A lo que la actriz ha respondido un tanto cansada y desesperada con este vídeo donde dice de forma contundente: "Oh Dios mío. Parad de gritarme. Simplemente dejamos de hacerlo porque Iron Man murió. ¿Por qué necesitas a Pepper Potts sin Iron Man? No lo sé. Llama a Marvel y grítales a ellos, no a mí. Yo simplemente estoy aquí sentada".

La actriz y su relación con Marvel siempre suele dar muchos titulares. Y es que Gwyneth Paltrow llegó a olvidar que aparecía en algunas películas de Marvel, Chris Pratt le tuvo que explicar quién era Tom Holland o reveló lo que sentía cada vez que tenía que besar a Robert Downey Jr., como puedes ver en el vídeo de arriba.