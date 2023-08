La doble de cuerpo de Gwyneth Paltrow en 'Amor ciego' sufrió después un trastorno alimenticio: "Magnificaban lo peor de estar gordo"

Con el paso de los años, 'Amor ciego' ha sido una película muy criticada y problemática. Protagonizada por Jack Black y Gwyneth Paltrow en 2001, la cinta presenta a un hombre superficial que solo sale con mujeres jóvenes y delgadas y es hipnotizado por un emprendedor motivacional, que hace que se enamore rápidamente de una mujer con sobrepeso aunque él no lo perciba. Sin embargo, su amor se pone a prueba cuando su amigo hace desaparecer la hipnosis y vuelve a la superficialidad. La puedes recordar en el vídeo.

Gwyneth Paltrow, quien se ha sometido a varios tratamientos de belleza a lo largo de los años, tuvo que ponerse un polémico 'fat suit' para la cinta para ganar ese peso. Sin embargo, para los primeros planos de su cuerpo, Ivy Snitzer era la doble de Paltrow. Años después, Ivy, quien admite haber disfrutado durante el rodaje de la película, también se ha sincerado sobre las dificultades y los problemas que tuvo que afrontar posteriormente.

Ivy Snitzer, doble de cuerpo de Gwyneth Paltrow en 'Amor ciiego' | Cordon Press

"Fue simplemente divertido ser parte de una película, hay muy pocas personas que realmente puedan hacer eso", ha admitido Snitzer durante una entrevista para The Guardian. "En ese momento, si veías a alguien obeso en una película, era un villano. Mi personaje era genial, era popular, tenía amigos".

Pero después del rodaje de la película, Ivy cuenta que "odiaba" su cuerpo "como se suponía que debía hacerlo": "Comía muchas ensaladas. Tenía trastornos alimenticios de los que estaba muy orgullosa", ha compartido.

La joven actriz, que ahora trabaja en una agencia de seguros, ha confesado que no se le ocurrió que "millones de personas verían la película". "Era como si las peores partes de estar gordo se magnificaran. Y nadie lo decía. Yo era graciosa", ha continuado.

Gwyneth Paltrow con el 'fat suit' en 'Amor ciego' | Cordon Press

Dos años después de su estreno, en 2003, Ivy se sometió a una cirugía de banda gástrica con el objetivo de perder peso, pero el resultado no fue el esperado y hubo complicaciones después de que la banda se deslizara, algo que la propia Snitzer aseguró que casi la mata. A raíz del incidente, en los posteriores tres meses solo pudo consumir "bebidas deportivas y batidos nutricionales aguados".

Snitzer ha asegurado que el estreno de la película no tuvo nada que ver con la decisión de someterse a dicha cirugía, pero ha confesado: "Estoy segura de que quería ser pequeña y que no me vieran". "Estoy segura de que eso está ahí, pero no recuerdo haber pensado nunca conscientemente en eso", ha afirmado refiriéndose a 'Amor ciego'.

"De todas las personas gordas del mundo que podrían haber contratado para ese trabajo, me contrataron a mí por mi personalidad", ha continuado. "Antes tenía que luchar muy duro para que me vieran como una personalidad y no sólo por mi tamaño".

Ivy ha confesado que se sintió "asustada y triste" por haber hecho sentir mal a jóvenes con sobrepeso, pero admite que le "encanta que sea algo genial que hice una vez". "No me hizo sentir malconmigo misma, hasta que otras personas empezaron a decirme que probablemente debería haberme sentido mal conmigo misma", ha explicado.

Años después de su estreno, 'Amor ciego' no solo ha recibido múltiples críticas por parte del público, también del elenco. La propia Paltrow también relató para la revista W Magazine su incómoda experiencia caracterizada en el set de rodaje de la cinta: "Caminaba por el vestíbulo. Era muy triste, muy inquietante. Nadie me miraba a los ojos porque era obesa. Me sentí humillada porque la gente era realmente desagradable".