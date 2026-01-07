Las fotos de Sydney Sweeney desnuda con las que insinúa ser la nueva chica Bond

La carrera de Sydney Sweeney, a pesar de las polémicas protagonizadas durante el pasado año, sigue viento en popa. Ahora, se ha convertido en portada de revista y lo ha hecho sin dejar mucho espacio a la imaginación.

La actriz acaba de estrenar La asistenta, adaptación de la novela homónima de Freida McFadden, y la película ya se ha convertido en todo un éxito. Un proyecto en el que se involucró desde el punto de vista creativo, yendo más allá de la interpretación.

Sydney Sweeney | Reuters

"Me uní al equipo y trabajé con Lionsgate para empaquetar la película. Me encanta formar parte de la creación de todo el mundo, no solo de mi mundo como actriz", ha explicado en su entrevista con W Magazine.

De igual modo, ha confesado estar "obsesionada con Amanda Seyfried": "Es mi alma gemela. Me ha hecho sentir más cómoda siendo yo misma".

Unas palabras que parecen encajar con su decisión para el posado de la revista. Y es que Sweeney ha optado por desnudarse frente a las cámaras, tiñendo su cuerpo de pintura dorada al completo.

Si bien esto podría ser puramente artístico, la realidad es que se trata de una referencia directa a la franquicia James Bond.

En la cinta de 1964, Goldfinger, Shirley Eaton se pintó de este mismo color. Se trata de una de las escenas más emblemáticas de la saga, en la que termina muriendo a manos del villano que da título a la entrega.

Mientras el universo Bond sigue en búsqueda de su nuevo héroe de acción, los rumores en torno a la posibilidad de que Sweeney acompañe al protagonista en el nuevo reboot no dejan de crecer. Ahora, con estas fotos, la teoría estaría un paso más cerca de hacerse realidad.

Sea como sea, Sydney Sweeney sigue forjando una trayectoria sólida en la industria. Y es que, además del éxito que ya es La asistenta, este mismo año volverá para la tercera temporada de Euphoria.