Primer vistazo a la temporada 3 de Euphoria con Rue en problemas y Cassie y Nate viviendo casados

El primer tráiler de la temporada 3 de Euphoria ha sido revelado. Tras cuatro años de espera desde el estreno de la segunda entrega, la serie más intensa de HBO vuelve con casi todos sus protagonistas.

Aunque por el camino falleció Angus Cloud y aún no se conoce la participación que tendrá Eric Dane tras su diagnóstico de ELA, el adelanto muestra a Zendaya estando en problemas de nuevo o la vida en pareja de Jacob Elordi y Sydney Sweeney.

En el breve adelanto, que puedes ver en el vídeo de arriba junto a otras imágenes de La Casa del Dragón, Lantenrs o The Pitt, Rue trata reconstruir su vida mientras se enfrenta a una nueva amenaza.

Mientras, el resto del elenco continúa con sus vidas tras el salto temporal de varios años que experimentará la serie desde la temporada 2: Nate y Cassie viven casados a las afueras y ella es una adicta a las redes sociales; Jules (Hunter Schufer) estudia arte; Maddy (Alexa Demie) trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante; Lexi (Maude Apatow) es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.

Jacob Elordi en el tráiler de la temporada 3 de Euphoria | HBO

Asimismo, HBO compartió nuevas imágenes de los personajes en las que se aprecia el cambio del grupo.

Junto a éstos, habrá caras nuevas como Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth, Marshawn Lynch o Priscilla Delgado. La hermana de Rue, Gia, interpretada por Storm Reid, no regresará para la tercera temporada, al igual que Kat, el personaje de Barbie Ferreira.

La tercera y última temporada de Euphoria se estrenará en HBO Max en abril de 2026.