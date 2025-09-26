Ni Tom Holland ni Jacob Elordi, esto es lo que busca Denis Villeneuve para su nuevo James Bond

Hace unos meses se daba a conocer que Denis Villeneuve era el elegido para dirigir la nueva película de James Bond, la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios. Aunque todavía no se ha elegido al sucesor de Daniel Craig como el siguiente agente 007, las últimas informaciones apuntan a que el cineasta querría a un actor "desconocido" para el papel.

Según revela Deadline, Villeneuve no se embarcará en la búsqueda de un protagonista para su cinta de James Bond hasta el año que viene, cuando termine la producción de Dune: Messiah. No obstante, las fuentes apuntan a que tanto el realizador como sus colaboradores estarían interesados en encontrar "una cara nueva" para el personaje, que seguirá siendo un hombre pese a las voces que en los últimos tiempos habían propuesto que fuese una mujer.

De acuerdo con el medio estadounidense, los encargados del filme querrían a un intérprete británico. Tanto esta especificación como la de "una cara nueva" que además sea jovenparecen sacar de la palestra a muchos de los nombres que habían sonado como candidatos para encarnar al espía, como Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson, TimothéeChalamet, Glen Powell, Austin Butler, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill o Idris Elba.

Jacob Elordi, Tom Holland y Harris Dickinson | Gtres

Parece que, por el momento, la opción ideal sería un intérprete "desconocido" de entre 20 y 30 años de edad, británico además y que pueda casar con la descripción de Ian Fleming de Bond como un "instrumento contundente", alguien letal pero "extremadamente aburrido y poco interesante al que le suceden cosas". El autor también describió al espía como un hombre alto, de más de 1,80 metros, aunque eso no ha parecido ser un requisito esencial en anteriores entregas de la franquicia.

"Sea quien sea, tiene que parecer que podría matarte con sus propias manos en un santiamén. Desde el momento en que lo ves, eso tiene que quedar claro", expresó una fuente cercana a las conversaciones sobre el proyecto.

Por otro lado, el medio estadounidense apunta a que es probable que la película de Villeneuve aborde la historia de origen de Bond. "De las numerosas conversaciones que he mantenido se desprende que [Steven] Knight va a volver a los orígenes de Bond como comandante de la Marina Real antes de ser reclutado por el MI6, la agencia de inteligencia exterior del Reino Unido, para quizá trazar cómo Bond alcanzó el estatus de 007. Quiero subrayar que esto es lo que he oído, pero advierto que nada de esto está confirmado ni totalmente definido, ya que el guion aún se está escribiendo y la dirección que tomará la historia aún está por decidir", escribe el columnista Baz Bamigboye.

Según las últimas informaciones, se espera que la nueva entrega de la saga más longeva de la historia del cine comience a rodarse en 2027, de cara a su estreno en algún punto de 2028.