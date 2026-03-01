Delroy Lindo habla sobre el insulto racista de la persona con síndrome de Tourette de los BAFTA

El gran protagonista de la reciente edición de los BAFTA fue sin duda Robert Aramayo, pues se logró imponer en la categoría de Mejor actor protagonista a Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.

Una gran sorpresa que emocionó a todos los presentes, entre los que estaban John Davidson, la persona a la que interpreta en I Swear, el biopic sobre este activista contra el síndrome de Tourette.

El activista John Davidson en los BAFTA 2026 | Getty Images

Sin embargo, Davidson protagonizó un incidente inevitable cuando, por culpa de este trastorno neurológico, gritó la N palabra desde su asiento mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo estaban en el escenario antes de entregar un premio. Los actores de Sinners se mostraron visiblemente extrañados, pero continuaron con su guion profesionalmente. Tras ello, Alan Cumming, presentador de la gala, se disculpó.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los BAFTA 2026 | Getty Images

Una semana después, el veterano actor, nominado al Oscar a Actor de reparto, ha hablado cobre este momento.

"Solo quería decir oficialmente que agradezco todo el apoyo y el cariño que hemos recibido tras lo ocurrido el fin de semana pasado. Significa mucho para nosotros", dijo Lindo en los NAACP Image Awards.

Explicó que el momento fue un "caso clásico de algo que podría ser muy negativo que se vuelve muy positivo".

En esta misma entrega de premios, Regina Hall pidió un aplauso a Delroy y Michael B Jordan, a quienes envió "mucho cariño por su clase".