La foto privada de Ryan Reynolds que Hugh Jackman ha publicado y Blake Lively reacciona: "¿Cómo te atreves?"

No queda nada para ver en la gran pantalla a una de las amistades más populares y queridas de Hollywood, Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Ambos actores, que se conocen desde hace muchos años, protagonizarán la esperada Deadpool y Lobezno, que se estrenará el 25 de julio.

Los fans del personaje de Lobezno se sorprendieron especialmente por el anuncio de esta colaboración de superhéroes debido a que la película Logan de 2017 se suponía el final de este personaje de Marvel. Sin embargo, el deseo de los fans y del propio Ryan, de unir a Deadpool y Lobezno en un mismo proyecto, ha surtido efecto.

La química entre Jackman y Reynolds en innegable. De hecho, son repetidas las veces que se comparten graciosos comentarios en sus publicaciones de redes sociales y que habla el uno del otro, como la vez que Reynolds bromeó con que Jackman estaba celoso con su nuevo bromance. Sin embargo, ahora han ido más allá y el actor de Lobezno ha compartido una foto de su amigo que parece "era personal".

"¿Quieres que guarde esto?" - Ryan Reynolds, coprotagonista, bocazas, gilipollas", escribe junto a la foto en la que se ve a Ryan mostrando su musculoso brazo y con una camiseta blanca ajustada. "Esta foto es de mi colección privada. ¿Cómo te atreves? Has traído la venganza a casa", se queja Reynolds en su story de Instagram.

Mientras tanto, Blake Lively ha reaccionado a la publicación escribiendo: "My thirst has been trapped". Así, la mujer de Reynolds reconoce que ha caído de lleno en esa "trampa" porque está "sedienta" de lo hot de su marido. Thirst trap es una frase hecha que se usa en redes en inglés cuando alguien es muy sexy, como una "trampa" porque algo es muy hot.

Ambos tienen cuatro hijas, aunque el sexo del último de sus bebés no se llegó ha confirmar, y se han convertido en una mediática pareja. No dudan en mostrar su amor en público y se dedican bonitos comentarios, algunos de hechos graciosos, como es el caso de este post.