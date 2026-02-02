La Fiera, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, se estrena en cines el 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero llega a los cines La Fiera, la nueva película del ganador del Goya Salvador Calvo. Producida por Atresmedia Cine y MOD Producciones, La Fiera está basada en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

Alejandro Hernández firma el guion de esta historia de amistad y pasión compartida. Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre encabezan el reparto, que también cuenta con Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y la colaboración especial de José Manuel Poga.

Según su director, Salvador Calvo, "La Fiera se adentra en las vidas de estos saltadores, pero también se aproxima a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo".

Carlos Cuevas en La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

De ahí surge un dilema dramáticamente muy poderoso: el de la libertad individual frente a la responsabilidad hacia los demás. Hemos intentado abordarlo sin juzgar a los personajes; sin certezas, pero con preguntas que trasladamos al espectador. El cine debe entretener y emocionar, pero también debe hacerte reflexionar, acompañarte horas y días después".

El rodaje de la película se ha desarrollado en localizaciones naturales de España (Aragón, Castilla-La-Mancha, Castilla-León, Comunidad de Madrid) y Suiza (Wallendstadt y Lauterbrunnen).

La banda sonora, compuesta por Roque Baños, disponible el 6 de febrero

Roque Baños, uno de los nombres más reconocidos del panorama cinematográfico nacional e internacional, firma la partitura de La Fiera, que eleva la intensidad emocional y narrativa de la película dirigida por Salvador Calvo. El propio Baños define esta banda sonora como "un viaje emocional que entrelaza la adrenalina con la profundidad de las relaciones humanas”. Inspirada en el deseo de vivir intensamente y en el poder de la amistad, la música cuenta con un tema principal de carácter épico y emotivo, reflejando los saltos al vacío que realizan juntos los protagonistas.

Miguel Bernadeu y Stéphanie Magnin La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

La banda sonora, que publica Atresmúsica el mismo 6 de febrero, se articula sobre una base electrónica que aporta un pulso moderno y vibrante, en sintonía con la energía de los saltos base que sostiene el relato. Esta capa electrónica se mezcla con elementos acústicos, como secciones de cuerdas, que aportan una textura cálida y humana.

Sinopsis

Carlos, Darío y Armando, aficionados a los deportes extremos, descubren la experiencia más cercana a volar: el salto B.A.S.E. con traje de alas.

La fiera es la historia de estos amantes del riesgo: un relato real contado desde sus miedos y anhelos; un viaje duro y fascinante, lleno de vértigo y peligro... que también nos conecta con la camaradería y la amistad.

Miguel Ángel Silvestre y Nüll García en La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

Un viaje épico alimentado por la lucha contra uno mismo.

La Fiera está producida por Atresmedia Cine y MOD Producciones, con la participación de Atresmedia y Netflix, y la financiación del ICAA Ministerio de Cultura Gobierno de España, Arcano Financiación Audiovisual y CREA SGR.

La producción corre a cargo de Jaime Ortiz de Artiñano, Fernando Bovaira y Guillem Vidal-Folch, con Rosa Pérez como productora ejecutiva. En el equipo técnico, destacan en la dirección de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, en la dirección de fotografía, Ángel Iguácel, en la dirección de producción, Sergio Díaz Bermejo, en el diseño de producción, Juana Mula, en montaje, Jaime Colis, en el diseño de vestuario, Natacha Fernández Gallardo, en maquillaje y peluquería, Ana Urosa y Alicia López, en la supervisión de postproducción, Isabel Salanueva Ruiz, como ayudante de dirección, Borja Grandío, en sonido directo, Mar González, en los efectos digitales Juanma Nogales y en los efectos especiales, Lluís Rivera. La banda sonora ha sido compuesta por Roque Baños.

Buena Vista International estrenará la película en cines el 6 de febrero.

Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernadeu en La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.