Roque Baños publica la banda sonora original de La Fiera

Desde el 06 de febrero está disponible la banda sonora original de La Fiera, compuesta por el prestigioso músico Roque Baños. El compositor, uno de los nombres más reconocidos del panorama cinematográfico nacional e internacional, firma una partitura que acompaña y eleva la intensidad emocional y narrativa de la película dirigida por Salvador Calvo.

Un viaje musical entre la adrenalina y la emoción humana

Baños define esta banda sonora como "un viaje emocional que entrelaza la adrenalina con la profundidad de las relaciones humanas". Inspirada en el deseo de vivir intensamente y en el poder de la amistad, la música combina un tema principal de carácter épico y emotivo, reflejando los saltos al vacío que los protagonistas realizan juntos.

El compositor dedica también un tema especial a la historia de amor entre uno de los amigos y la chica que se incorpora al grupo. "Esa pieza tiene una dulzura especial, reflejando el crecimiento y las experiencias compartidas que los hacen aún más fuertes", explica.

La banda sonora se articula sobre una base electrónica que aporta un pulso moderno y vibrante, en sintonía con la energía de los saltos base que sostiene el relato. Esta capa electrónica se mezcla con elementos acústicos, como secciones de cuerdas, que aportan una textura cálida y humana.

Una consolidada colaboración con Salvador Calvo

La Fiera supone la cuarta colaboración entre Roque Baños y el director Salvador Calvo, una relación creativa que el compositor describe como fundamental en el desarrollo de la partitura.

"Él tiene una sensibilidad especial y una pasión enorme por las bandas sonoras. Entiende perfectamente cómo la música puede potenciar la narrativa, y eso me ha permitido explorar con libertad, sabiendo que ambos compartimos la visión de que la música es un personaje más."

Sobre Roque Baños

Roque Baños (Jumilla, 1968) es uno de los compositores españoles más destacados y prolíficos, con más de un centenar de bandas sonoras en producciones nacionales e internacionales. Formado en el Conservatorio de Madrid y posteriormente en Berklee College of Music (Boston), donde se graduó Summa Cum Laude y recibió el "Robert Share Award", ha desarrollado una trayectoria marcada por numerosos reconocimientos, incluidas trece nominaciones a los Premios Goya, de los cuales ha obtenido tres.

Su obra abarca títulos estadounidenses como In The Heart of the Sea de Ron Howard, Don’t Breathe, Risen o His House, y producciones españolas como Adú, Padre no hay más que uno, El hombre que mató a Don Quijote, Valle de sombras o la serie 30 Monedas. Además, destaca su labor como director de orquesta, llevando al directo sus composiciones con gran éxito de público dentro y fuera de España