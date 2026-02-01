Estrenos de atresplayer de febrero 2026: Llega la hilarante comedia Rafaela y su loco mundo para conquistarte

Un mes más se confirma que, cuando se trata de series y entretenimiento, atresplayer sigue marcando el ritmo en el panorama nacional. Prepárate, porque este febrero viene con novedades importantes que no te puedes perder.

Rafaela y su loco mundo

Rafaela y su loco mundo abre las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante son el escenario principal de la trama. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes que se ha rodado en localizaciones de Madrid.

Rafaela y su loco mundo cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

Estreno: 15 de febrero

Las hijas de la criada

Ya puedes ver completa Las hijas de la criada, la serie más vista de atreslpayer. Convertida en el mejor estreno de atresplayer en los últimos tres años y respaldada tanto por el público como por la crítica, Las hijas de la criada es la esperada adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

Completa en atresplayer

Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que "esto no puede ser tan difícil". Pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Creada por Inés de León, Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer. El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea), y a las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo. Con estos nuevos personajes, Padre no hay más que uno amplía su particular universo cada domingo con un capítulo nuevo en atresplayer.

Estreno: cada domingo

Y tú, ¿a qué serie te vas a enganchar este febrero? En atresplayer no te faltan opciones ya que es la plataforma española líder y de referencia con 27,5 millones de usuarios únicos en 2025 y más de 700.000 suscriptores.