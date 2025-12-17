Tráiler y cartel teaser de La familia Benetón +2, la película de Atresmedia Cine que se estrena en cines el 17 de abril

Ya están disponibles el tráiler y el cartel teaser de La familia Benetón +2, la secuela de la exitosa comedia familiar de Atresmedia Cine dirigida por Joaquín Mazón y que llegará a los cines de toda España el 17 de abril.

La película, con argumento de Curro Velázquez y guion de Curro Velázquez y Benjamín Herranz, está protagonizada una vez más por Leo Harlem y El Langui junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene. Además, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

El rodaje de La familia Benetón +2 se llevó a cabo en diversas localizaciones de Madrid y Canarias.

La familia Benetón +2 | Marina Caputo

En palabras de su director Joaquín Mazón: "Hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante, pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y La familia Benetón +2 va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva. Nos espera una película que superará la expectativa, ya de por sí alta".

La familia Benetón +2 es una producción de Atresmedia Cine, Familia Benetón 2 AIE, Bowfinger International Pictures, Esto También Pasará y Glow en coproducción con SDB Films con la participación de Atresmedia, Netflix, Mogambo y Crea SGR, en asociación con Film Factory y con el apoyo del ICAA. Llegará a los cines de la mano de Beta Fiction Spain.

La familia Benetón +2 | Atresmedia Cine

Sinopsis

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con premios Goya a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.