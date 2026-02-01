La rara enfermedad cardíaca que Catherine O'Hara sufría antes de su prematura muerte: "Soy un bicho raro"

El mundo del cine se ha quedado en shock tras la muerte de Catherine O'Hara a los 71 años ya que no había indicios de que la actriz estuviera enfrentando graves problemas de salud.

En el comunicado remitido a medios estadounidenses, su representante reveló que la estrella canadiense falleció tras una "breve enfermedad", sin dar más detalles de ello.

Si bien la causa de su muerte aún no ha sido confirmada, recientemente han resurgido unos comentarios de la actriz sobre su salud.

Catherine O'Hara en 2024 | Getty Images

En 2020, O'Hara habló en un canal de YouTube sobre la enfermedad cardíaca que padecía. "Soy un bicho raro", dijo la ganadora del Emmy entre risas en aquel momento según ha rescatado People, desvelando que sufría situs inversus, una rara anomalía genética donde los órganos torácicos y abdominales están invertidos respecto a su ubicación normal.

La intérprete de Bitelchús también dijo que tenía dextrocardia, el tipo de situs inversus en el que el corazón se ubica hacia el lado derecho del pecho, un hecho del que se enteró hace más de 20 años en una visita rutinaria al médico con su marido, Bo Welch.

Catherine O'Hara y su marido Bo Welch en los Emmy 2025 | Gtres

El situs inversus totalis afecta a todos los órganos, siendo a menudo asintomático. Aunque la afección suele ser inofensiva, a veces puede estar relacionada a otras complicaciones de salud.

Esta afección afecta a aproximadamente 1 de cada 10.000 personas, pero cabe señalar que no hay evidencia de que el situs inversus contribuyera a su muerte.