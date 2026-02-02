Teyana Taylor, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras lograr una nominación al Oscar por Una batalla tras otra y alzarse recientemente con un Globo de Oro, ha vuelto a demostrar que también es un referente de estilo en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, donde ha apostado de nuevo por un look atrevido y muy sensual.

La actriz y cantante, de 35 años, ha posado ante las cámaras en su llegada al Crypto.com Arena de Los Ángeles luciendo un vestido asimétrico sin espalda, en tonos bronce y cubierto de cristales, con el que ha dejado gran parte de su piel al descubierto y sus marcados abdominales. Un diseño llamativo que encaja con la línea de looks provocadores y sofisticados que suele elegir en grandes citas de la industria.

Teyana Taylor en los Grammys 2026 | Reuters

El vestido, creado a medida por Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann, ha reforzado su imagen de icono de estilo, una faceta que Taylor ha cultivado en alfombras rojas recientes con elecciones cada vez más arriesgadas y audaces.

En lo musical, la noche tenía un significado especial para la artista, ya que su álbum Escape Room competía en la categoría de Mejor Álbum de R&B, aunque finalmente el premio fue para Mutt, de Leon Thomas.

Teyana Taylor en los Grammys 2026 | Reuters

La gala, presentada por Trevor Noah por sexta y última vez, ha vuelto a reunir a algunas de las grandes figuras del año, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones. Aunque Taylor finalmente no se ha llevado a casa el gramófono, su aparición ha vuelto a dejar claro que, cuando se trata de moda y presencia en la alfombra roja, sigue jugando en otra liga.