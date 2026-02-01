FORMARON UN DÚO ICÓNICO
Andrés Pajares, desolado, reacciona a la muerte de Fernando Esteso: "Hoy se ha muerto parte de mi vida"
El actor Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años y su gran amigo y protagonista en pantalla, Andrés Pajares, ha reaccionado roto de dolor a la noticia.
El humorista y mítico actor Fernando Esteso ha fallecido hoy en Valencia a los 80 años. El intérprete permanecía ingresado desde hacía unos de días en el Hospital Universitario La Fe de Valencia por una insuficiencia respiratoria.
Su salud ya estaba tocada desde el 2021 cuando una bronquitis significó un antes y un después en la vida del cómico, cuyo nombre siempre estará ligado al de Andrés Pajares.
Con él formó dúo artístico en los años 70 y en los 80 en lideraron la época del destape junto a Mariano Ozores en películas como Los bingueros.
En cinco años rodaron nueve películas y su amistad ha llegado hasta el último día. Y ahora, Pajares ha reaccionado en su perfil de Instagram a la noticia.
"Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando que Dios te tenga en su gloria. Doy las gracias a toda la prensa pero no estoy en condiciones de hablar con vosotros, por favor entenderlo. No voy a ir a Valencia prefiero recordarle vivo y mando mis condolencias a su familia. DEP", ha escrito roto de dolor junto a una imagen de ambos.
Junto a ello, el actor ha revelado que no acudirá al último adiós del artista, que se celebrará en las próximas horas en Valencia.
