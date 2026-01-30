El desgarrador mensaje de Macaulay Culkin a su "madre" Catherine O'Hara tras su muerte: "Pensé que teníamos más tiempo"

La actriz canadiense Catherine O'Hara ha fallecido este viernes a los 71 años, según ha adelantado el medio TMZ y ha confirmado a la revista People el representante de la intérprete.

La noticia de su muerte está conmocionando a Hollywood y a sus fans, ya que no se conocía públicamente ninguna dolencia, aunque en el comunicado se ha revelado que sufrió una enfermedad breve.

Las reacciones del mundo del cine están comenzando a llegar y una de las más emotivas iba a ser sin duda la de Macaulay Culkin, que coincidió con ella en Solo en casa y Solo en casa 2.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

Ambos forjaron una gran amistad como se pudo ver en su reencuentro 30 años después en la entrega de la Estrella del actor en el Paseo de la Fama de Hollywood y ahora así se ha despedido de ella.

"Mamá. Pensé que teníamos más tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos más tarde", ha escrito en su cuenta de Instagram.