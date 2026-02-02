Steven Spielberg hace historia tras ganar el Grammy: Ya tiene el EGOT

Steven Spielberg es uno de los mejores directores de la historia del cine y su filmografía bien lo demuestra. Es un narrador impecable que ha dejado una huella imposible de borrar en la industria de Hollywood y su palmarés de premios es la prueba palpable de ello.

A lo largo de su carrera, ha ganado tres premios Oscar (dos por Salvar al soldado Ryan y otro por La lista de Schindler). También ha obtenido cuatro premios Emmy (The Pacific, Hermanos de Sangre, Una Navidad con Pinky y Cerebro y Abducidos). Incluso tuvo un premio Tony como productor (por A Strange Loop).

Steven Spielberg | Gtres

Sin embargo, había un galardón que le impedía entrar en la lista de los ganadores EGOT. En esta categoría están aquellos que han ganado el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Por lo que, la noche de los Grammy 2026 ha sido muy especial para el responsable de Tiburón.

Spielberg se ha llevado la última estatuilla gracias al documental Música de John Williams, de la cual es productor. Ha ganado en la categoría de Mejor película musical, entregada durante la Premiere Ceremony, previa a la ceremonia oficial.

"Gracias a todos los votantes de los Grammy, cuyo reconocimiento a la Música de John Williams es fundamental para mí y para nuestro equipo", dijo el director: "Este reconocimiento es, sin duda, muy significativo para mí, ya que confirma lo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado son inigualables. Me enorgullece estar asociado con la hermosa película de Laurent".

Así, Spielberg se une a una exclusiva lista compuesta por tan solo 21 personas. Y es que los EGOT son solo para los más grandes ya no solo del cine, sino también de la música, la televisión y del teatro.

Elton John, Viola Davis, Audrey Hepburn, Mel Brooks o Whoopi Goldberg son algunas de las estrellas que lo han logrado a lo largo de su carrera. Por lo que, un director (y productor) de la talla de Spielberg, solo era cuestión de tiempo hasta que consiguiera este estatus.

Steven Spielberg está de nuevo envuelto en una cinta que apunta maneras para los Oscar esta edición: Hamnet. Un éxito más para una filmografía que sigue sumando títulos memorables y de la que nunca se tiene suficiente.