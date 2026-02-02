Johnny Depp, tras varios años trabajando principalmente en producciones europeas e independientes y mantener un perfil más discreto en Hollywood, afronta ahora un momento clave de relanzamiento profesional, con un nuevo proyecto que supone su regreso al gran cine comercial, apoyado en un personaje icónico y un equipo creativo de primer nivel.

El actor, de 62 años, ha sido fotografiado recientemente en Londres, completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge. Con un elaborado maquillaje, prótesis faciales y un vestuario de época. Vestido con un abrigo azul y negro sobre un pijama antiguo y gorro de dormir, Depp resulta prácticamente irreconocible mientras da vida al mítico personaje creado por Charles Dickens en 1843.

En el set también se ha podido ver Andrea Riseborough, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas. La actriz aparece cubierta por completo de maquillaje blanco, con inquietantes lentes de contacto y un vestido largo y vaporoso que refuerza el tono espectral de su personaje.

La película está dirigida por Ti West, responsable de títulos como X, Pearl y MaXXXine, lo que apunta a un enfoque más oscuro y estilizado del relato clásico. Junto a Depp y Riseborough, el reparto incluye nombres destacados como Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin y Tramell Tillman.

Con Ebenezer: A Christmas Carol, Depp no solo asume uno de los papeles más reconocibles de la literatura universal, sino que refuerza su apuesta por proyectos ambiciosos que marcan una nueva etapa en su carrera.