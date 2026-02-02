Wicked dio el salto a la gran pantalla para convertirse en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. De hecho, obtuvo nada menos que diez nominaciones en los Oscar del pasado año y se alzó con dos estatuillas. Un triunfo que no se ha repetido con el estreno de la secuela.

La despedida de Ariana Grande y Cynthia Erivo de la Tierra de Oz ha pasado sin pena ni gloria ante la Academia de Hollywood. Una decepción para los fans que ahora, tras los Grammy, se podría haber subsanado. Sin embargo, hay varios matices en esta compensación por la ausencia de Wicked: Parte II en los Oscar.

Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en Wicked: For Good | Gtres

Las dos estrellas de Wicked se han llevado el Grammy a Mejor dúo vocal pop por Defying Gravity. La canción, una de las favoritas de los seguidores del musical, destaca como el mejor momento de la película. ¿Lo sorprendente? Es de la primera parte.

La temporada de los Grammy no funciona igual que la de los Oscar. Mientras que los galardones del cine valoran estrenos durante el año natural, los Grammy evalúan candidatos de verano a verano. Por consiguiente, la gala de los premios de la música estaría premiando la interpretación de Grande y Erivo en la cinta que ya fue galardonada en los Oscar de 2025 y, por el momento, esta secuela sigue vacía en lo que a las grandes statuillas se refiere.

Cynthia Erivo y Ariana Grande | Gtres

De igual modo, ni Ariana ni Cynthia recibieron el premio frente a los espectadores. Este galardón, con muchos otros, no forman parte de la gala oficial; sino que se entregan horas antes en un evento no televisado.

Por consiguiente, el público sigue sin ver a las protagonistas juntas de nuevo, recogiendo lo cosechado como bien hicieron con la primera parte. Porque, pese o no, Wicked: Parte II no ha logrado desafiar la gravedad con la fuerza de su predecesora.