El avance de El diablo viste de Prada 2 arranca retomando el pulso entre Andy Sachs (Hathaway) y Emily (Blunt), ahora reencontradas tras su etapa como asistentes en Runway: "Has cambiado. Tienes mucha más confianza", le dice Emily a Andy, antes de rematar con una pulla marca de la casa: "Pero conservaste esas cejas, ¿verdad?". El tono deja claro que la química y el humor ácido siguen siendo parte central de la saga.

El tráiler también ofrece primeros vistazos de Miranda Priestly (Streep) y Nigel (Stanley Tucci) en la Gala del Met, subrayando que el universo de la moda continúa siendo el gran escenario del relato. Estas imágenes amplían un breve teaser del año pasado que ya había adelantado un reencuentro entre Miranda y Andy en un ascensor.

Antes del lanzamiento del tráiler, Streep, Hathaway, Blunt y Tucci han hablado con Vogue sobre el regreso a un mundo que marcó a toda una generación. "Fue como entrar al fondo de tu propio armario y pensar: 'Me pregunto si esto todavía me queda bien'", bromea Streep. Blunt ha coincidido en la sensación de volver a casa y no ha ocultado lo natural que le resultó recuperar a su personaje: "Es una lunática… quizá debería preguntarme por qué me resulta tan fácil".

Las actrices también han comentado el fenómeno fan que rodeó el rodaje en Nueva York el verano pasado, con multitudes siguiendo cada escena. "Esta obsesión por verla antes del estreno simboliza cómo han cambiado nuestra industria y nuestras vidas", señala Blunt. Streep ha recordado el contraste con el rodaje original: "Hace 20 años grabábamos en la Sexta Avenida y a nadie le importaba. Esta vez escuché un rugido. En la recreación del Met, la gente iba disfrazada de Miranda".

Meryl Streep como Miranda Priestley en El diablo viste de Prada | Cordon Press

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el 1 de mayo de la mano de 20th Century Studios. Junto al reparto original, la secuela suma a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, BJ Novak y Pauline Chalamet, entre otros. Dos décadas después, la moda vuelve a dictar sentencia.