Halle Berry confiesa que estuvo cuatro años de celibato antes de conocer a Van Hunt: "Me basto sola"

Halle Berry conoció a su pareja, el músico Van Hunt, durante la pandemia de Covid-19 y desde entonces se han vuelto inseparables.

Desde entonces, la actriz se ha mostrado muy sincera acerca de su vida íntima, como las dificultades que atravesaron para tener relaciones tras pasar los 50 años o lo complicado que fue para ella lidiar con los efectos de la menopausia.

Ahora, ha confesado que se tomó un tiempo para centrarse en sí misma antes de reencontrarse con el amor.

Halle Berry con su pareja Van Hunt | Cordon Press

En una entrevista con The Times Magazine ha asegurado que no tuvo relaciones sexuales en años: "Estuve sola y célibe durante cuatro años. Tuve que sentarme, estar sola, crecer, reflexionar y darme cuenta de mi valor. Había decidido que si no llegaba la persona adecuada, estaría sola. Y no pasa nada. Me basto sola. Tengo a mis hijos. Tengo mi carrera. Eso es más que suficiente. Tengo muchísimas riquezas".

La decisión se produjo después de su divorcio en 2016 de Olivier Martínez, con quien comparte un hijo, Maceo, de 12 años.

Halle Berry en los Oscar 2025 | Gtres

Este hecho fue un punto de inflexión para la intérprete ya que supuso su tercer divorcio. Por ello, Berry aún no se ha casado con Hunt a pesar de su propuesta el año pasado.

"Me he casado tres veces. Van se casó una vez. Así que no, no sentimos que tengamos que casarnos para validar nuestro amor de ninguna manera. No lo necesitamos", señaló en el programa Today en 2025.