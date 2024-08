La familia de Alain Delon se niega a su última voluntad de sacrificar a su perro para que fuera enterrado con él

El actor francés Alain Delon, conocido por su prolífica carrera en el cine europeo, ha generado controversia tras conocerse su último deseo: ser enterrado junto a su perro Loubo, un pastor belga malinois, para lo cual había solicitado que el animal fuera sacrificado tras su muerte.

Delon, quien falleció recientemente a los 88 años, expresó su deseo en entrevistas anteriores, alegando que tenía una conexión especial con Loubo y que prefería que el perro fuera sacrificado y sepultado a su lado antes que sufrir por su ausencia.

Este deseo, sin embargo, ha sido rechazado por su familia, quienes han decidido que Loubo no será sacrificado. La Fundación Brigitte Bardot, fundada por la reconocida actriz y activista animalista Brigitte Bardot, ha anunciado que estaba en contacto con la familia Delon para garantizar el bienestar de Loubo. La fundación ya ha confirmado que los familiares de Delon se harán cargo del perro, asegurando que continuará viviendo con ellos.

Afortunadamente, la petición de Alain Delon de sacrificar a su perro Loubo no se ha llevado a cabo, ya que el animal, rescatado hace 10 años, no presentaba problemas de salud. La decisión de la familia de no cumplir con este deseo ha sido vista como un acto de respeto hacia el bienestar del perro, el cual se podrá reunir con su dueño a su debido tiempo.