El actor francés Alain Delon solicita el suicidio asistido y se despide con una carta

La estrella del cine francés Alain Delon, ha solicitado la eutanasia a sus 86 años. Ha sido su hijo, Anthony Delon quien ha dado la noticia en una reciente entrevista.

El actor de películas como 'El silencio de un hombre' o 'El gatopardo', no estaba pasando por sus mejores momentos. La salud de Alain Delon es delicada, tuvo dos ictus en 2019, y sufrió la muerte de su exmujer, Nathaly Delon tras luchar contra un cáncer. Todos estos factores hicieron que el actor perdiera las ganas de seguir viviendo.

Por eso, ha decidido solicitar el suicidio asistido en Suiza, país donde reside actualmente, y donde es completamente legal.

Así lo anunciaba su hijo, Anthony Delon

Fue su hijo, Anthony Delon quien comunicó su decisión a los medios. Lo hizo en una entrevista con el medio francés 'RTL' en la que presentaba su libro autobiográfico 'Entre perro y lobo'.

Anthony afirmó que fue su padre quien le pidió ayuda para solicitar la eutanasia: "Me pidió que organizara esto, sí".

"Después del accidente cardiovascular de mi padre, tres meses después, recibimos la noticia de que mi madre tenía un cáncer terminal de páncreas. Mi padre, efectivamente, se quedó muy tocado con todo esto" dijo Anthony Delon.

Anthony y Alain Delon | Gtres

Lo cierto es que Alain Delon ya había expresado su opinión a favor de la eutanasia en una de sus últimas entrevistas: "Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto".

Carta de despedida de Alain Delon

Una vez se conoció la noticia, el propio Alain Delon difundió una carta a los medios a modo de despedida:

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo" comenzó diciendo.

"Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".