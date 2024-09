Eva Mendes revela la verdadera razón por la que tal vez NUNCA vuelva a actuar

La actriz Eva Mendes lleva años sin ejercer como actriz. Aunque está muy presente en redes sociales y le gusta conectar con sus seguidores y, especialmente, con otras madres, se ha mantenido muy alejada de los focos de Hollywood.

Su pareja formada con Ryan Gosling es una de las más privadas de la industria pese a ser tan famosos, y juntos crían también apartadas del ojo mediático a sus hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee.

Eva ha contado en varias ocasiones que se siente feliz y privilegiada de poder dedicarse a criar a sus hijas, aunque sus fans siguen esperando verla retomar su carrera artística.

Sin embargo, a sus 50 años Mendes reconoce que puede que nunca lo haga. Así lo ha confesado en Good Morning America.

"No sé si o cuándo volveré. Si hay papeles interesantes. Lo dejé en un momento que... hace 10 años... y sentí un poco que ya lo había conseguido, ¿sabes?", reflexiona.

Ryan Gosling y Eva Mendes en una escena de Cruce de caminos | Focus Features

"Era en plan, 'acabo de trabajar con Ryan Gosling, que es el mejor'. Fue un punto tan álgido de mi carrera trabajar con él y lo que hemos creado juntos que es como, 'es un buen momento para hacerse un Seinfeld y apartarme'. Así que, ¿quién sabe?", confiesa.

Su último trabajo fue en The Place Beyond The Pines, donde efectivamente conoció a Gosling, y el resto es historia.