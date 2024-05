Ryan Gosling explica por qué no quiere hacer más papeles "oscuros" por el bien de Eva Mendes y sus hijas

Ryan Gosling se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood. Cualquier producción estará encantada de contar con él y más tras sus últimos éxitos con películas como Barbie y la recientemente estrenada El Especialista, junto a Emily Blunt. Dos cintas amenas, alegres y con mucha comedia que se han alejado de los papeles más dramáticos a los que nos tenía acostumbrados.

En el recuerdo de sus fans están aún Drive, Blade Runner 2049, First Man, Blue Valentine, Half Nelson o Cruce de caminos, siendo todas éstas películas en las que su personaje tiene una profunda carga dramática y en algunos casos, incluso está psicológicamente perturbado.

Ryan Gosling en Drive | FilmDistrict

Sin embargo, parece que el intérprete ha enterrado este tipo de papeles y ahora se dedicará a hacer historias más ligeras. O al menos así lo ha confirmado en una entrevista con The Wall Street Journal.

"Realmente no acepto papeles que me vayan a poner en algún tipo de lugar oscuro", señaló, intentando "ser consciente en casa y sentir qué será lo mejor para todos nosotros. Las decisiones que tomo, las tomo con Eva, y las tomamos pensando primero en nuestra familia", admitió sobre sus hijas Esmeralda Amada y Amada Lee que comparte con Eva Mendes, a quien conoció en Cruce de caminos.

Ryan Gosling y Eva Mendes en Cruce de caminos | Focus Features

Tras esta película, protagonizó La La Land, uno de sus film más reconocidos, aunque también fue su punto de inflexión.

"Creo que La La Land fue la primera. Fue algo así como: 'Oh, esto también será divertido para ellos, porque aunque no vendrán al rodaje, tocamos el piano, bailamos o cantamos'", recordó.

Ryan Gosling y Emma Stone en La La Land | Summit Entertainment

"Su interés por Barbie y su desinterés por Ken fue una inspiración. Pensé que ya estaban haciendo pequeñas películas sobre sus Barbies en el iPad cuando sucedió. Así que el hecho de que yo también fuera a trabajar para hacer una, sentimos que estábamos alineados", confesó, y es que este personaje marcó tanto a sus hijas que fueron ellas las que le dieron consejos para la actuación de I'm Just Ken de los Oscar.

"Quiero hacer cosas que sean inclusivas y que no sean para una audiencia de una sola persona", explicó Gosling. "Creo que durante mucho tiempo sólo intentaba pagar las facturas y trabajar. Sólo hasta hace poco fue cuando me di cuenta que tengo esta oportunidad de hacer el tipo de películas que me hicieron amar el cine", argumentó.