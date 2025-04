La estrategia para proteger a Blake Lively de las críticas antes del estreno de su próxima película

Blake Lively se encuentra promocionando su nueva película Otro pequeño favor en medio de su disputa legal con su coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni. El estreno de esta cinta en el festival de cine SXSW ha marcado su regreso a las alfombras rojas, donde habló públicamente por primera vez tras varios meses de mantenerse alejada del foco mediático.

El tráiler oficial de la película ya está publicado en YouTube. Sin embargo, han preferido desactivar los comentarios para evitar mensajes indeseados. Muchos de los fans han catalogado este movimiento como un acto de proteger a Lively debido a su complicada situación legal.

En esta nueva entrega, la estrella de Gossip Girl regresa a su papel de Emily Nelson, una directora de relaciones públicas dentro de una empresa de moda, junto a Anna Kendrick, quien regresa a su papel como Stephanie Smothers, una vlogger y madre soltera.

La película se estrenará el próximo 1 de mayo. Mientras tanto, Blake Lively continúa inmersa en su batalla legal con Justin Baldoni, un conflicto que no deja de escalar y al que se han sumado nuevos involucrados. La repercusión de este litigio ha sido tan grande que ya es una realidad la docuserie sobre el caso. El juicio está programado para marzo de 2026.