Blake Lively habla en público por primera vez tras su polémica con Justin Baldoni en la premier de Otro pequeño favor

La actriz Blake Lively lleva meses envuelta en polémicas que ha desencadenado una batalla legal con Justin Baldoni tras trabajar juntos en la película Romper el círculo. Aunque la actriz se dejó ver con su marido Ryan Reynolds en el 50 aniversario del SNL (Saturday Night Live) un programa de humor muy conocido en Estados Unidos, no había vuelto a hablar en público tras la controversia.

Ahora, la actriz ha aparecido en la premier de su nueva película Otro pequeño favor, secuela de Un pequeño favor del director Paul Feig.

Blake Lively en la premier de Otro pequeño favor | Getty Images

"Me gusta mucho este personaje, probablemente es mi personaje favorito que he tenido la fortuna de interpretar" recogía Variety. Y aunque todos en la premier han sido bastante precavidos con respecto a la polémica entre Blake y Baldoni, el director Paul Feig si destacaba para el medio ya citado que ella es una "maravillosa colaboradora", confirmando las palabras que ya había dicho en su defensa y añadía "Cada estrella de cine tiene sus opiniones sobre lo que está haciendo. Nunca he trabajado con alguien que no quiera estar involucrada, y hacer que el trabajo sea mejor. Esta es nuestra forma de proceder. Me encanta que Blake trabaje de esa manera".