Brandon Sklenar manda un revelador mensaje a Blake Lively y Justin Baldoni en medio de la polémica y pide "compasión"

A medida que la batalla legal entre los protagonistas de It Ends With Us, Blake Lively y Justin Baldoni, continúa escalando, otro miembro del reparto, Brandon Sklenar, intenta tomar distancia.

Nuevas declaraciones de Sklenar llegan más de un mes después de que respondiera con cautela a las preguntas sobre la creciente controversia, que salió a la luz en diciembre, cuando Lively presentó una denuncia por acoso sexual en el rodaje contra Baldoni, así como por una supuesta campaña de difamación orquestada por él.

El actor de 34 años, que da vida a Atlas en la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, ha sido ahora abordado en el aeropuerto, donde se le preguntó si tenía algún mensaje para sus compañeros. Su respuesta fue breve, pero reveladora, según recoge Daily Mail.

"Que se guíen con amor y compasión", dijo antes de dirigirse en silencio hacia la zona de recogida de equipajes.

Blake Lively y Brandon Sklenar en la premiere de It Ends With Us | Getty

Cuando la noticia se hizo pública a través de un reportaje del New York Times, Sklenar se mostró claramente del lado de Lively. Compartió un enlace al artículo en sus Stories de Instagram con el mensaje: "Por el amor de Dios, leed esto", etiquetando a Lively y añadiendo un emoji de corazón rojo, apoyando sus acusaciones.

Sin embargo, en los meses posteriores y con toda la información que ha salido desacreditando a Blake, Sklenar ha adoptado una postura más neutral, evitando posicionamientos públicos a medida que el caso sigue desarrollándose.

En las alfombras rojas en las que ha tenido que enfrentarse a la polémica, siempre ha mantenido el mismo mensaje, que "la gente se quede con el mensaje de la película", desmarcándose de la narrativa.

También le preguntaron si era team Blake o team Justin y Sklenar replicaba que es "team It Ends With Us".

Parece que la batalla legal continuará arrastrando a otros participantes a la controversia, aunque algunos deciden dar la cara por sí mismos como el actor que compartió escena en el hospital con Lively y asegura que está mintiendo sobre el rodaje del parto.